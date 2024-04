🎥 Was het een terechte beslissing of niet? Erik Lambrechts geeft zelf uitleg bij strafschop en rode kaart voor Debast

De rode kaart voor Zeno Debast was gisteren hét onderwerp aan mening cafétoog. Ondertussen kwam Erik Lambrechts zelf tekst en uitleg geven bij de beslissing.

"De VAR was er bijna in geslaagd om de titelstrijd te beïnvloeden", is één van de commentaren die de voorbije uren meermaals terug is gekomen. Zeno Debast kreeg namelijk een rood karton onder de neus geduwd na tussenkomst van de videoref.



In een duel werd Gustaf Nilsson geraakt door de elleboog van de verdediger van RSC Anderlecht. Na minutenlang overleg werd uiteindelijk beslist om Union SG een strafschop toe te kennen en Debast met een tweede gele kaart naar de kleedkamer te sturen.

"Op het veld had ik de beweging van Debast niet gezien", komt Erik Lambrechts zelf tekst en uitleg geven in Under Review. "De VAR riep me uiteindelijk naar het scherm omdat het om een potentiële strafschop ging."

De scheidsrechter staat dan ook voor de volle honderd procent achter zijn beslissing. "Op de beelden is duidelijk dat Debast zich breed maakt. Bovendien is de positie van de elleboog bepalend. Het bloed bewijst dat het contact hard was. Vandaar de strafschop en een tweede gele kaart voor roekeloos gedrag.

Wie pakt de Belgische landstitel?

Anderlecht boog eventjes, maar brak niet. Meer zelfs: Francis Amuzu bezorgde paars-wit uiteindelijk de overwinning én de bijhorende leidersplaats. Les Unionistes volgen in de stand op drie punten van de Belgische recordkampioen.