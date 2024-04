Moris krijgt steun na (vermijdbaar) doelpunt van Dolberg: "Dat klopt niet!"

Anthony Moris werd zondag met de vinger gewezen voor de eerste goal van Anderlecht. Volgens Philippe Vande Walle klopt dat niet.

Philippe Vande Walle werkte bij KV Mechelen enkele jaren samen met Anthony Moris. Hij neemt zijn voormalige speler nu in bescherming na de kritiek die hij kreeg voor het doelpunt van Dolberg van afgelopen zondag.

“Ik hoorde zondag op tv iemand zeggen dat Moris het schot van Sardella loste. Dat klopt niet”, is Vande Walle heel erg duidelijk in Het Nieuwsblad. “Als je een bal lost, dan wil dat zeggen dat je hem probeerde te klemmen, maar door een gebrekkige techniek daar niet in slaagt. Dat probeerde Moris niet.”

Volgens Vande Walle was de bal weren het enige wat Moris kon doen en had hij de pech dat de bal in de voeten van Dolberg viel. “Een maand geleden was die bal nog opgepikt door een verdediger van Union. Momenteel heeft Moris gewoon iets minder geluk in zijn optredens, net zoals de rest van zijn ploeg. Die context is belangrijk.”

Niet uitvergroten

Voor Vande Walle moet het allemaal niet erger gemaakt worden dan het is. Een doelman moet je op middellange of lange termijn beoordelen. “Aan de kwaliteiten van Moris moet niet plots worden getwijfeld. Anthony is al twee of zelfs drie seizoenen op zeer hoog niveau aan het acteren.”

Een probleem Moris is er dus zeker niet bij Union SG. Volgens Vande Walle zal de doelman, die mentaal erg sterk staat, zich die foutjes niet aantrekken en het vertrouwen terugvinden. Hij kan de druk van de play-offs zonder enig probleem aan, zo voegt Vande Walle er nog aan toe.