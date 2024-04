Francis Amuzu is de geluksbrenger van leider Anderlecht op verschillende manieren: "Nu is het een ander verhaal"

Francis Amuzu als dé geluksbrenger bij uitstek? Het is wel een verhaal waar ze bij Anderlecht in zullen willen geloven.

Het is geleden van 2018 dat Anderlecht nog eens helemaal bovenaan stond in de Belgische competitie. Ene 'Ciske' liep toen ook tussen de lijnen. "Ik was er inderdaad bij toen Anderlecht voor het laatst op kop stond", herinnert Amuzu zich in een reactie bij Eleven DAZN na de winst tegen Union. "Nu is het een ander verhaal."

"Met een andere coach en andere spelers. We gaan proberen om de titel te behalen", kunnen ze bij Anderlecht zich moeilijk nog wegsteken. Om tot deze positie te komen moesten ze eindelijk eens de maat kunnen nemen van Union. Dat is gelukt, ook al waren er momenten die niet in het voordeel van paars-wit leken uit te draaien.

Boost voor Anderlecht

"Ik ben echt heel blij met de overwinning, want het was geen gemakkelijke wedstrijd. Met tien man hebben we als team heel goed hebben gespeeld. Dit gaat ons een goede boost geven. We moeten wel de wedstrijden stap per stap blijven nemen en niet beginnen zweven", probeert Amuzu er toch rustig bij te blijven.

Dat zal ook voor de supporters, die al zo lang reikhalzend uitkijken naar het pakken van een prijs, lang niet evident zijn. "Alle beleving, met de belichting in het stadion voor de wedstrijden, is top geworden. Dat is heel mooi om te zien." Voor Amuzu zelf lonken er nog een pak speelkansen in de Champions' Play-offs.

Amuzu als vervanger van Hazard

Zeker nu Thorgan Hazard is uitgevallen. "Ik vind het heel spijtig voor Hazard. Als hij er niet is, kan ik perfect zijn positie innemen. Ik ga alles geven wat ik kan geven."