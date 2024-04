René Vandereycken spreekt klare taal na zege van Anderlecht tegen Union SG

RSC Anderlecht won zondag met 2-1 de topper tegen Union SG. Daardoor komt paarswit alleen aan de leiding in de Champions' Play-offs.

RSC Anderlecht is de nieuwe leider in de Jupiler Pro League. De troepen van trainer Brian Riemer pakten een felbevochten overwinning tegen Union SG. Analist René Vandereycken maakt zijn analyse na de topper. “Voor mij is de overwinning van Anderlecht er vooral gekomen op basis van efficiëntie, zowel op defensief als op offensief vlak”, vertelt hij in Het Nieuwsblad. Anderlecht stond er op defensief vlak en leverde veel strijd.

Zege van Anderlecht tegen Union SG niet verdiend

Vooral de tweede goal van paarswit was mooi om te zien. “Een knappe pass van Vertonghen, een goeie voorzet van Sardella en ook Amuzu stond op de juiste plaats. Een goeie Amuzu kan op een andere manier voor gevaar zorgen dan Thorgan Hazard. Maar hij zal sowieso niet dezelfde impact hebben op het ploegenspel van Anderlecht. Eenzelfde type als Hazard hebben ze niet in de kern.”

Toch bleef Vandereycken op zijn honger zitten bij de prestatie van Anderlecht. De mannen van Riemer wisten hem andermaal niet te overtuigen. “In aanvallend opzicht was het, zeker voor een thuiswedstrijd, te weinig. Anderlecht was een klein halfuur beter zonder over Union heen te lopen. Union was daarentegen ruim een uur de betere ploeg. Dan kan je de zege van Anderlecht niet verdiend noemen.”