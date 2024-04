Anderlecht staat waar het wil staan, eeuwige positivo Riemer verdedigt Debast en is eerlijk: "Dat zou een brug te ver zijn"

Ondanks de negatieve perceptie die hier en daar nog rond Brian Riemer hangt staat Anderlecht onder zijn hoede waar het wil staan: helemaal bovenaan. En dat na een topper die het met slechts tien man eindigde.

Brian Riemer mocht als winnende coach bij Eleven DAZN zijn beleving verklaren. "Het was stressvol, maar geweldig. Dit is waarom we in België play-offs spelen. Ik hoop dat de mensen die keken genoten hebben. Dat hebben wij ook gedaan, al ging de hartslag wel snel." Ongetwijfeld ging die nog sneller bij de penalty voor Union.

"Je kunt aan het bloed bij Nilsson zien dat er een hard contact is. Maar ik zie op de beelden geen intentionele actie van Zeno. Voor mij is het een strenge beslissing", neemt de Deen de verdediging op zich voor zijn speler Zeno Debast. Ook na de 1-1 ging de coach van Anderlecht toch nog niet meteen in paniek slaan.

Snelheid van Amuzu doet het

"Ik was er vrij overtuigd van dat we een punt zouden halen. We weten dat we goed kunnen verdedigen en hebben onze structuur. Je krijgt altijd nog die kans en we kennen de snelheid van Francis Amuzu. Ik had nog wel geloof. Maar om te zeggen dat ik zeker wist dat het zo zou uitdraaien, dat is een brug te ver."

Dit kan wel eens een cruciaal moment zijn in het seizoen. "Voor ons verandert er niets. Het zijn drie belangrijke punten, maar nog belangrijker: een geweldige prestatie." Dat is misschien wat te veel door de paars-witte bril gekeken. "Zeker qua intensiteit van onze pressing. Ik vond Union enkel wat te gevaarlijk op stilstaande fase."

Anderlecht geniet van koppositie

In ieder geval is het resultaat er wel: RSCA staat op kop. "Dit is waar Anderlecht wil zijn. We zijn blij dat we daar staan. Er zit niets anders in mijn hoofd dan onze match van zaterdag tegen Genk", belooft Riemer dat hij zeker niet te hard van stapel zal open. "We genieten van deze positie en gaan zaterdag ook genieten."

Na vanavond is het grote zorgenkind Thorgan Hazard, want dat zag er toch een erg meniscusletsel uit. Ook op dit vlak blijft Riemer een positivo. "We weten nog niets over de toestand van Hazard. We kruisen onze vingers voor de scans en onderzoeken. Ik blijf positief, dat is mijn natuur, tot iemand anders iets anders bewijst."