🎥 Discutabele fase tijdens Club Brugge-Antwerp: kwam Onyedika hier goed weg?

Club Brugge heeft zondag met 3-0 gewonnen van Antwerp. Een belangrijke overwinning waardoor blauw-zwart naar de derde plaats in het klassement klimt.

Club Brugge is goed in vorm op dit moment. Na de overwinning van afgelopen weekend tegen Anderlecht, kon blauw-zwart nu alweer de drie punten pakken tegen Antwerp.

Nicky Hayen wint zo voor de derde keer op rij met Club (inclusief de wedstrijd tegen PAOK van donderdag). De coach doet het erg goed sinds hij Ronny Deila verving na de reguliere competitie.

Raphael Onyedika speelde alweer een hoofdrol in de 3-0 overwinning. Kort voor rust scoorde hij het openingsdoelpunt. Het was de derde goal in twee wedstrijden voor de Nigeriaan, die ook twee keer scoorde tegen Anderlecht.

In de 51e minuut werd de middenvelder echter bijna van het veld gestuurd. Hij haalde Ekkelenkamp gevaarlijk onderuit, en kreeg er een gele kaart voor.

Had de VAR hier moeten ingrijpen? Het had ongetwijfeld een keerpunt in de wedstrijd kunnen zijn. Na deze fase scoorde Club nog twee keer. Skoras en Zinckernagel zorgden voor de andere doelpunten.