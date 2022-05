Priske vernietigend voor zijn spelers: "Het was een schande, Anderlecht overklaste ons in elke linie en op elk vlak"

Brian Priske liep rond als een donderwolk na de wedstrijd. Niet verwonderlijk natuurlijk na de prestatie die zijn spelers op de mat legden. Hij spaarde dan ook niemand.

Priske liet zijn ongenoegen duidelijk blijken. "Anderlecht was veruit de betere ploeg. Wij waren heel slecht, onze slechtste match van het seizoen", aldus de Deen. "Op fysiek, technisch en tactisch vlak werden we overklast. Ze vernietigden ons in elke linie van het veld. Het was een schande. Onze fans waren de beste Antwerpenaren vandaag. Ze hebben ons gesteund tot het einde. Ik moet me verontschuldigen bij hen. Dit is een hele zware klap."

Priske probeerde het met zijn favoriete systeem met vier verdedigers na rust, maar dat liep niet goed af. "Het ging niet om het systeem. Individueel kunnen we zo niet presteren. Ik denk dat er veel werk is de komende dagen. Of Nainggolan één van de spelers is die me teleurstelden? Ik ben teleurgesteld in héél veel spelers, niet enkel in Radja. Nu moeten ze opstaan tegen donderdag. Daar worden ze voor betaald. Ik wil in Anderlecht een gevecht zien."