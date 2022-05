Haroun slaat mea culpa, maar werpt handdoek nog niet: "Derde plaats is zeker nog mogelijk"

Veel zin om uitleg te geven hadden de spelers van Antwerp niet. Na de match kwam enkel Ally Samatta naar de mixed zone met de journalisten. Geen idee wat de late invaller moest komen vertellen... Faris Haroun reageerde wel kort voor de camera's van Eleven.

Het was een zware off day van iedereen bij Antwerp. “Het is een verdiende zege voor Anderlecht, zij hebben hun kansen afgewerkt. In de tweede helft gaven we hen te veel ruimte en werkten ze af aan 100 procent. Of het aan het systeem lag? We hebben verdedigend te veel fouten gemaakt, dan maakt het niet uit welk systeem je gebruikt. We hadden beter moeten verdedigen en hebben de fouten cash betaald", zei de aanvoerder.

De handdoek werpen doet hij wel nog niet. "Dit is natuurlijk een tik, maar we krijgen snel kans op revanche. Onze fans? Ze zijn formidabel. Ondanks de stand zijn ze ons blijven pushen. Voor mij zijn het de beste fans van België, dit zie ik niet meteen ergens anders gebeuren. De derde plaats is zeker nog mogelijk, er is nog niets beslist. Het is aan ons om woensdag beter te doen.”