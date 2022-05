'Hoe jonger, hoe beter Anderlecht speelt?' - Kompany gaat half akkoord: "In topmatchen kunnen we dat met onze jeugdige energie"

De vuisten allebei gebald richting fans... Vincent Kompany kon de prestatie van zijn - jonge - ploeg uiteraard wel smaken. Maar te ver vooruit wilde hij nog niet kijken: "Donderdag zit al in mijn hoofd."

Als Anderlecht die tweede match tegen Antwerp ook wint, heeft het zijn Europees ticket te pakken. Met nu drie punten voorsprong en nog een voordeel van de halvering heeft paars-wit een goeie uitgangspositie voor de komende drie matchen. "Ik denk niet in termen van plaatsen", aldus Kompany. "Ik ben blij dat we vooruit gegaan zijn. Volgend seizoen willen we nog beter worden. We zitten nog niet op het niveau van Club Brugge en kunnen nog niet wat Union doet, maar we gaan er wel geraken."

Even over Francis Amuzu dan. De 22-jarige aanvaller kreeg een dikke knuffel van zijn coach. "Voor Amuzu betekent dit meer dan drie doelpunten. Hij heeft niet alleen de vervelende rol van luxe-invaller gehad, maar kreeg begin dit seizoen veel minuten om daarna naar de bank te verhuizen. Maar het typeert Ciske wel. Hij heeft een moment voor zichzelf gecreëerd. Hij is er altijd voor de ploeg. Hij heeft wel momenten gehad dat hij zich vragen stelde, maar hij heeft zich nooit egoïstisch opgesteld. Hij werkt hard en altijd voor de ploeg."

Jeugdige energie

We legden Kompany ook een stelling voor: 'hoe jonger je ploeg, hoe beter ze spelen'. "(lacht) Kijk, we hebben voor het seizoen een analyse gemaakt. Tijdens topmatchen waren we vorig seizoen altijd beter, maar we hadden het moeilijk tegen de kleinere ploegen. Dat hebben we proberen oplossen in de transferperiode door jongens als Refaelov en Zirkzee te halen. Jongens die vanuit zichzelf al scorend vermogen hebben. Maar met ons jeugdig enthousiasme kunnen we in die topmatchen wel alles dichtlopen en kunnen we veel druk zetten dankzij onze jeugdige energie. Refaelov heeft ons in veel matchen de beslissing gebracht en hij zal dat nog doen."