'Ciske' Amuzu uiteraard met wedstrijdbal naar huis na eerste hattrick: "Die ga ik laten tekenen door iedereen en in een mooie kist steken"

In de categorie zaken die we niet meer hadden verwacht te schrijven: Francis Amuzu heeft een hattrick gescoord. Niet dat we niet in de kwaliteiten van de winger geloven, maar hij scoorde toch zo moeilijk. Tot zondag 8/05/2022 en zijn drie goals tegen Antwerp: "Zo ongelooflijk blij", knikte hij.

Nu moet u weten dat Amuzu een heel verlegen jongen is en liever niet in de spotlights staat. De afgelopen twee jaar gaf hij zelfs geen enkel interview. Hem na een match overtuigen om naar de pers te gaan, was een verloren zaak voor elke perswoordvoerder. Tot hij vandaag vertrouwen opdeed en ineens al tijdens de rust voor de camera wou gaan staan. Na de match kwam hij ook fier naar de pers, maar ook bescheiden. "We hebben hier als team goed gespeeld", knikte hij. "Natuurlijk ben ik heel blij met mijn hattrick. Dat mijn ploegmaats allemaal zo blij waren voor mij? Ja, ze weten hoe moeilijk ik soms scoor en ze vonden het fantastisch voor mij. Ze weten dat ik altijd alles geef, ook als ik op de bank zit." Flo is heel belangrijk voor mij Woorden die later door zijn trainer bevestigd zouden worden: "Ciske zet altijd het team voorop", zei Kompany. De wedstrijdbal, die ging uiteraard mee naar huis. "Wat ik ermee ga doen? Laten signeren door heel de ploeg en thuis in een mooi kistje steken!" Na zijn doelpunten rende hij recht naar assistent Floribert Ngalula, zijn vertrouwenspersoon. "Flo is altijd met mij bezig. Om video's van mijn matchen te analyseren, om me tips te geven. Hij is heel belangrijk voor mij. Het werkt ook, want vandaag was ik heel rustig voor doel."