Goots twijfelt niet: "Hij is de hoofdschuldige voor de nederlaag van Antwerp"

Royal Antwerp FC ging zondag met de billen bloot door de 0-4-nederlaag in eigen huis tegen Anderlecht.

Het eerste doelpunt dat The Great Old binnenkreeg was er eentje om je schoen van op te eten. “Ik begrijp dat Priske zijn defensie liever van achteruit ziet voetballen dan dat ze lange ballen naar Frey gooien die toch niets opleveren, maar je moet niet overdrijven in dat altijd maar terugspelen naar de keeper”, zegt Patrick Goots in Gazet Van Antwerpen.

Voor Goots kan het niet dat Brian Priske geen vuur in zijn elftal weet te krijgen. Hij is dan ook de hoofdschuldige voor de nederlaag. “Niet bij de start en niet tijdens de match. Bovendien maakt hij dan ook nog eens de cruciale fout van de wedstrijd, door veel te snel zijn systeem om te gooien en terug over te schakelen op een viermansdefensie.”

Al was Anderlecht ook wel heel goed bezig. “Anderlecht heeft het gewoon heel goed aangepakt, met een goede organisatie en veel beweging, en terend op de snelheid van Amuzu om Antwerp telkens weer pijn te doen.”