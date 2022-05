🎥 Hulde aan de fans van Antwerp: "Da's den Antwerp veur maaj!"

De ploeg van Antwerp was misschien niet op niveau, maar de supporters in de tribunes waren dat wel. Toen het 0-4 stond, stond het stadion in lichterlaaie. Niet om de spelers uit te fluiten, wel met supportersgezangen: 'Royal Antwerp Football Club" en "Wij zijn de ploeg van 't stad" weergalmden luid.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur