Anderlecht wipt over Antwerp na verdiende zege: Refaelov trapt beslissende elfmeter binnen

Hoge intensiteit en twee compleet verschillende speelstijlen. Anderlecht bleef in alle omstandigheden de combinatie zoeken en Antwerp ging uit van zijn fysieke overwicht. De thuisploeg haalde het uiteindelijk verdiend na een penaltyovertreding van Butez, binnengetrapt door Refaelov.

Een week discussie over wie er in de verdediging ging staan bij Anderlecht en Kompany koos de enige optie die niet belicht was: Marco Kana. Zes minuten in de competitie, 77 tegen Seraing in de beker en 45 tegen Laçi in de Europa League. Daarnaast slechts twee keer op de bank. Ziedaar de cijfers van Kana dit seizoen. De 19-jarige moest het maar even gaan oplossen op een positie die niet de zijne is tegen een beest als Michael Frey. Maar goed, zoveel keuze had Vincent Kompany niet. Sardella ging qua lengte en kracht waarschijnlijk te licht uitvallen.

Anderlecht baas, maar toch slechts 1-1

Maar zoveel werk had de 19-jarige niet. Anderlecht deed het gewoon goed. In de eerste 40 minuten noteerden we één poging van Benson, waar Van Crombrugge wat last mee had. Voor de rest had de thuisploeg alle touwtjes in handen. Anderlecht scoorde ook. Ashimeru veroverde de bal en zag vervolgens de 'rode zee' opensplijten. Zijn pass op de lopende Zirkzee mocht wel gezien worden, net als de afwerking van de Nederlander: een subtiele lift over de uitgekomen Butez.

© photonews

Anderlecht had zelfs nog een kans of vier-vijf om de score te verdubbelen, maar Verschaeren (vooral hij), Kouamé en Zirkzee zagen ofwel Butez in de weg staan of besloten net naast of over. Maar Antwerp scoorde tegen de gang van het spel in wel nog. Buta troefde Gomez - die geen te beste match speelde - makkelijk af en bediende Yusuf, die door de benen van Van Crombrugge binnen duwde.

Duidelijke penalty

De beide linkerkanten waren trouwens vrij kwetsbaar. Sam Vines liet zich slag om slinger aftroeven en bij de rust werd het al duidelijk dat Bataille zijn plaats zou innemen. Antwerp maakte er een fysieke slag van, waarin Anderlecht niet wou meegaan. Paars-wit bleef voetballen terwijl ze bij The Great Old toch regelmatig de botte bijl bovenhaalden.

Op het uur kreeg Anderlecht dan een strafschop. De Antwerp-spelers discussieerden erover, maar je kon evengoed het licht van de zon ontkennen. Butez haalde de doorgebroken Kouamé wel degelijk neer. Refaelof kweet zich met een perfecte elfmeter van die taak tegen zijn ex-club. Kana was intussen al van het veld. Krampen. Sardella moest dus toch gaan spelen.

Maar Frey kwam er amper aan te pas. Magallan maakte er zijn matchdoel van om de Zwitser geen bal te laten raken in de zestien. Iets wat ook grotendeels lukte. Antwerp probeerde het met ballen te pompen richting Frey, maar die kwamen amper aan. Anderlecht had de match veel vroeger kunnen beslissen, maar hield het blijkbaar graag nog wat spannend. Al staan ze nu wel stevig in de top vier en wippen ze over Antwerp naar de derde plaats.

