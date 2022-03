Gert Verheyen heeft het gehad met Birger Verstraete: "Niet verboden om ook eens na te denken"

Royal Antwerp FC verloor met 2-1 van Anderlecht. Birger Verstraete liet zich negatief opmerken met enkele stevige fouten.

Het liep eigenlijk al meteen fout. Verstraete ging heel snel contact zoeken met zijn ex-ploeggenoot Lior Refaelov en kreeg het met hem aan de stok.

Verstraete ontsnapte enkele keren aan een gele kaart. Ingrepen die vaak nauwelijks nog iets met voetbal te maken hebben, zo zag Gert Verheyen op Eleven Sports.

"Het is dom, want je weet dat je daar altijd een fout voor krijgt. Dan mag hij blij zijn dat het geen kaart is. Het is niet verboden om ook eens na te denken. Dit is echt geldingsdrang die nergens voor nodig is”, klonk het.