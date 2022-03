Verstraete, die zijn tiende geel ontweek, kijkt in eigen boezem, maar ook... "Voor mij was dat geen penalty"

Het was een item hoor onder de journalisten na de match tussen Anderlecht en Antwerp: hoe was het mogelijk dat Birger Verstraete niet zijn tiende gele kaart had opgepikt. De middenvelder ontsnapte toch wel na een paar zware tackles. Hij was wel kritisch voor zijn ploeg.

Bij Antwerp hadden ze hun plan klaar: Ashimeru mocht het spel niet verdelen. Dat lukte wel niet zo goed. “We waren niet slecht gestart, het plan dat we hadden zat niet slecht in elkaar. Maar we maken één fout en krijgen direct een goal tegen. We hadden nog zo gezegd dat we Ashimeru niet mochten laten indribbelen...", zuchtte hij.

Terwijl iedereen het erover eens was dat Butez een penaltyfout maakte op Kouamé, had Verstraete daar wel een ander idee over. "De tweede goal was ook onze eigen schuld, maar voor mij is dit geen penalty. Er is contact, maar er is een verschil tussen contact en contact. We kregen nog wel wat kansjes op het einde maar het is wat het is. Zuur. We moeten veel scherper zijn. Dat we verliezen is één ding, maar niet op de manier waarop we dit seizoen al veel punten laten liggen hebben. We gaan moeten strijden tot op het einde en dat hebben we zelf in de hand gewerkt.”