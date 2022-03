Refaelov aan productiefste seizoen ooit bezig: "Laat Antwerp en Gent maar uitvechten wie vierde wordt"

19 doelpunten over alle competities, daarmee evenaart Lior Refaelov zijn productiefste seizoen ooit in België. Dat aantal had hij ook bij Club Brugge in 2014-2015. Met zijn penalty tegen Antwerp zorgde hij trouwens voor de winst tegen zijn ex-club.

De 35-jarige Refaelov kiest zijn momenten steeds meer uit, maar is nog steeds enorm belangrijk voor Anderlecht. Zijn penalty was ook perfect gegeven. "Ik wist op voorhand in welke hoek ik ging trappen", zei de Israëli nadat hij Butez geklopt had. "Antwerp en Gent mogen onderling uitvechten wie vierde wordt. Wij waren de betere ploeg vandaag." Na de match ging hij zoals gewoonlijk vieren met zijn drie kinderen op het veld. Opmerkelijk: zoontje Adrian, die bij de U9 van Antwerp speelt, kwam met een Anderlechtshirt het veld op. “Mijn zoon is extreem gelukkig”, aldus Refaelov. “Hij volgt zijn pa waar ik ook ga.”