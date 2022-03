Absolute uitblinker bij Anderlecht: "Ik wist wat Nainggolan ging doen, ik las hem goed"

Sinds Majeed Ashimeru in de basis staat bij Anderlecht hebben ze niet meer verloren. Meer nog, er werd slechts één keer gelijkgespeeld in zes matchen. De Ghanese middenvelder lijkt de 'missing link' geweest te zijn bij paars-wit.

Ashimeru kreeg de trofee van 'Man van de Match' en dat was zonder meer verdiend. "Dank je", lachte hij. "Maar het was een teamprestatie. We zitten op de goeie weg, dat kan je niet ontkennen. Of het dankzij mij is dat de prestaties in stijgende lijn zijn? Ik had gezegd dat de fans nog de echte Ashimeru gingen zien. De coach heeft me nu gebracht en het was het juiste moment. Ik hoop dat het zo kan blijven doorgaan."

De middenvelder was ook betrokken bij de twee doelpunten. Eerst met een mooie pass op Zirkzee, daarna met een cruciale balverovering bij Nainggolan. "Bij die eerste zag ik Joshua lopen en ik wist dat ik hem zo moest geven. Dat zijn automatismen aan het worden. Nainggolan is natuurlijk een goeie voetballer, maar ik las hem goed. Ik wist dat hij zo ging draaien en anticipeerde daarop", legde Ashimeru uit.

Zijn coach heeft in ieder geval gelijk gekregen om hem de voorkeur te geven op Olsson. "Dat hij voor meer verticaliteit zorgt? (lacht) Ik moet nog wennen aan dat Belgisch debat. Als verdediger had ik liever ballen die verticaal op me afkwamen dan vanop de zijkant. Maar goed, Majeed is sterk bezig, maar we hebben verschillende profielen voor die positie. Kana, Olsson..."