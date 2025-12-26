"Nu ben je gewoon de sport aan het veranderen": Joos en Odoi discussiëren over opvallend idee

"Nu ben je gewoon de sport aan het veranderen": Joos en Odoi discussiëren over opvallend idee
Foto: © Photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het moderne voetbal blijft veranderen, maar niet iedereen is daar blij mee. Analist Filip Joos vindt dat het spel soms té ver doorslaat en schuift een opvallend idee naar voren.

Het voetbal is een evoluerende sport. Coaches proberen iedere week te innoveren en stap voor stap sluipen er grotere veranderingen in. Filip Joos ziet dat dit het voetbal niet altijd ten goede komt en haalt een opvallend idee naar boven.

"Ik moest denken aan Pellegrini, de coach van Betis. Ik denk dat hij 76 jaar is, dus toch een grote, wijze, oude man. Hij zei dat vanaf je op de helft van de tegenstander bent, je niet meer mag terugkeren naar de eigen helft. Hij vindt dat het daar tijd voor is, en ik denk dat het klopt", zegt Joos bij de podcast 90 Minutes.

Stof tot nadenken

"Nu ben je gewoon de sport aan het veranderen", pikt Denis Odoi in. "Het wordt weleens tijd, want de sport is veranderd door al die pipo’s die de bal altijd heen en weer spelen", kaatst Joos terug, maar Odoi is nog niet helemaal overtuigd.

"Het voetbal is veranderd omdat Guardiola zo dominant was met dat soort voetbal. Iedereen is dat toen beginnen spelen", zegt de vleugelverdediger van NAC Breda. "Oké, maar wij mogen dat toch saai vinden? En veel ploegen kunnen zo niet spelen", antwoordt Joos.

Odoi stelt dat alles staat en valt met resultaten, maar ook daar is Joos het niet mee eens. "Nee, met het publiek dat je sport graag ziet." Odoi haalt nog aan dat grote ploegen zoals Barcelona of Manchester City wel knappe dingen kunnen realiseren op die manier.

"Ja, soms chapeau, dat bedoel ik ook niet. Ik heb meer problemen met ploegen die het proberen na te doen en het niet kunnen", besluit Joos. Is het een idee om over na te denken?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Denis Odoi
Filip Joos

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/12: Origi

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/12: Origi

11:20
'Verrassende club meldt zich voor transfervrije Divock Origi'

'Verrassende club meldt zich voor transfervrije Divock Origi'

11:20
Frank Boeckx heeft twijfels over PO1-kandidaat: "Niet altijd aangenaam om te zien"

Frank Boeckx heeft twijfels over PO1-kandidaat: "Niet altijd aangenaam om te zien"

11:00
LIVE: Besnik Hasi gaat teruggrijpen naar het succesrecept tegen Charleroi

LIVE: Besnik Hasi gaat teruggrijpen naar het succesrecept tegen Charleroi

10:25
'Arsenal vist achter het net: toekomst van Club-middenvelder lijkt al bepaald'

'Arsenal vist achter het net: toekomst van Club-middenvelder lijkt al bepaald'

10:00
"Het is niet de val die ons definieert, het is de kracht om weer recht te staan"

"Het is niet de val die ons definieert, het is de kracht om weer recht te staan"

09:45
Thorgan Hazard denkt aan zijn toekomst: dit zijn de plannen

Thorgan Hazard denkt aan zijn toekomst: dit zijn de plannen

09:30
Opsteker voor Standard met oog op STVV

Opsteker voor Standard met oog op STVV

09:00
Nicky Hayen puzzelt richting Club Brugge: positieve signalen vanuit ziekenboeg

Nicky Hayen puzzelt richting Club Brugge: positieve signalen vanuit ziekenboeg

08:40
STVV-speler moest groot nieuws stilhouden: "Alleen coach Wouter Vrancken wist het snel"

STVV-speler moest groot nieuws stilhouden: "Alleen coach Wouter Vrancken wist het snel"

08:20
LIVE: Kan kersverse Genk-trainer Nicky Hayen meteen punten pakken tegen gehavend Club Brugge?

LIVE: Kan kersverse Genk-trainer Nicky Hayen meteen punten pakken tegen gehavend Club Brugge?

06:15
Nederlandse international wordt vergeleken met Kevin De Bruyne: dit is zijn duidelijke reactie

Nederlandse international wordt vergeleken met Kevin De Bruyne: dit is zijn duidelijke reactie

08:00
Eindelijk bingo voor Cercle: opvallende keuze maakt het verschil

Eindelijk bingo voor Cercle: opvallende keuze maakt het verschil

07:40
Vera Duchateau, vrouw van Nicky Hayen, spreekt klare taal over ontslag bij Club Brugge

Vera Duchateau, vrouw van Nicky Hayen, spreekt klare taal over ontslag bij Club Brugge

07:23
Nieuwe kans voor Anderlecht of Gent? 'Twee Rode Duivels zoeken winterse oplossing en speelminuten'

Nieuwe kans voor Anderlecht of Gent? 'Twee Rode Duivels zoeken winterse oplossing en speelminuten'

06:30
1
Van Jupiler Pro League naar ... WK? Seizoensrevelatie legt uit

Van Jupiler Pro League naar ... WK? Seizoensrevelatie legt uit

07:10
Frank Boeckx is er zeker van: "Het frustreert Club Brugge en Anderlecht mateloos"

Frank Boeckx is er zeker van: "Het frustreert Club Brugge en Anderlecht mateloos"

07:00
Nicky Hayen verrast met uitspraak over wintermercato KRC Genk

Nicky Hayen verrast met uitspraak over wintermercato KRC Genk

06:00
1
Kritiek op en lof voor 'Samoise met vele beperkingen' en prik richting Leko-hetze

Kritiek op en lof voor 'Samoise met vele beperkingen' en prik richting Leko-hetze

23:00
1
Versterking op komst? Deze twee aanvallers duiken op tijdens training Royal Antwerp

Versterking op komst? Deze twee aanvallers duiken op tijdens training Royal Antwerp

22:31
9
Charleroi naar Anderlecht met dit plan van Cornelis

Charleroi naar Anderlecht met dit plan van Cornelis

22:03
Gaat match op WK door? "We zijn vastbesloten om het te verhinderen"

Gaat match op WK door? "We zijn vastbesloten om het te verhinderen"

21:30
2
Boeckx spreekt over "tussenpaus Garcia" én is over één ding formeel: "Beste zet van voetbalbond"

Boeckx spreekt over "tussenpaus Garcia" én is over één ding formeel: "Beste zet van voetbalbond"

21:00
🎥 "Samen kunnen we een verschil maken": Louis van Gaal emotioneert en zorgt voor gigantisch record

🎥 "Samen kunnen we een verschil maken": Louis van Gaal emotioneert en zorgt voor gigantisch record

20:30
2
'Twee Engelse grootmachten roeren zich voor goudhaantje Club Brugge: dan toch deal in januari?'

'Twee Engelse grootmachten roeren zich voor goudhaantje Club Brugge: dan toch deal in januari?'

20:00
Franky Van der Elst spreekt: "Dan rol ik toch eens met mijn ogen"

Franky Van der Elst spreekt: "Dan rol ik toch eens met mijn ogen"

19:30
De selectie: Club Brugge mist vele sterkhouders, maar Leko krijgt ook zeer hoopgevend nieuws

De selectie: Club Brugge mist vele sterkhouders, maar Leko krijgt ook zeer hoopgevend nieuws

19:00
3
Frank Boeckx ziet al snel één duidelijke opdracht voor Hayen bij Racing Genk

Frank Boeckx ziet al snel één duidelijke opdracht voor Hayen bij Racing Genk

16:00
1
Komt het weer goed met deze Anderlecht-speler? "We zullen hem opnieuw op zijn beste niveau zien"

Komt het weer goed met deze Anderlecht-speler? "We zullen hem opnieuw op zijn beste niveau zien"

18:40
4
'Anderlecht verliest transferstrijd: Club Brugge in polepositie voor Dortmund-aanvaller'

'Anderlecht verliest transferstrijd: Club Brugge in polepositie voor Dortmund-aanvaller'

18:20
Geweldig nieuws op komst voor Lukaku en De Bruyne? 'Napoli wil actie ondernemen'

Geweldig nieuws op komst voor Lukaku en De Bruyne? 'Napoli wil actie ondernemen'

18:00
'Westerlo houdt de adem in: Schotse Rangers laat oog vallen op sterkhouder'

'Westerlo houdt de adem in: Schotse Rangers laat oog vallen op sterkhouder'

17:30
1
Philippe Albert neemt het op voor bondscoach Garcia en is hard voor KBVB

Philippe Albert neemt het op voor bondscoach Garcia en is hard voor KBVB

17:00
1
KV Mechelen kan voor het eerst Champions' Play-offs spelen: Coach Vanderbiest wil er wat over kwijt

KV Mechelen kan voor het eerst Champions' Play-offs spelen: Coach Vanderbiest wil er wat over kwijt

16:30
2
'FC Barcelona laat oog vallen op verrassende JPL-verdediger'

'FC Barcelona laat oog vallen op verrassende JPL-verdediger'

15:00
4
Standard-speler kon naar Anderlecht: "Vincent Kompany belde me"

Standard-speler kon naar Anderlecht: "Vincent Kompany belde me"

15:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 13:30 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 Union SG Union SG
Standard Standard 18:30 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 20:45 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 27/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 27/12 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 27/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 27/12 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

-URKO -URKO over Nicky Hayen verrast met uitspraak over wintermercato KRC Genk Impala Impala over Ex-Antwerp-trainer Stef Wils heeft nog iets te zeggen over zijn ontslag Jasperd Jasperd over KRC Genk - Club Brugge: - André Coenen André Coenen over Versterking op komst? Deze twee aanvallers duiken op tijdens training Royal Antwerp M.Suarez M.Suarez over Eén van de grootste talenten van het Belgisch voetbal in de problemen: niemand wil hem zelfs maar huren Kempenaar Kempenaar over Al heel zijn leven in België, maar... Rode Duivels interesseren hem niet ondanks mouwtrekken van KBVB Bork Bork over Gaat match op WK door? "We zijn vastbesloten om het te verhinderen" Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over 🎥 "Samen kunnen we een verschil maken": Louis van Gaal emotioneert en zorgt voor gigantisch record Obiku Obiku over Komt het weer goed met deze Anderlecht-speler? "We zullen hem opnieuw op zijn beste niveau zien" Essevee for ever Essevee for ever over Discussie rond Jelle Vossen laait weer op, Wesley Sonck heeft er een duidelijke mening over Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved