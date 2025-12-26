"Nu ben je gewoon de sport aan het veranderen": Joos en Odoi discussiëren over opvallend idee

Het moderne voetbal blijft veranderen, maar niet iedereen is daar blij mee. Analist Filip Joos vindt dat het spel soms té ver doorslaat en schuift een opvallend idee naar voren.

Het voetbal is een evoluerende sport. Coaches proberen iedere week te innoveren en stap voor stap sluipen er grotere veranderingen in. Filip Joos ziet dat dit het voetbal niet altijd ten goede komt en haalt een opvallend idee naar boven.

"Ik moest denken aan Pellegrini, de coach van Betis. Ik denk dat hij 76 jaar is, dus toch een grote, wijze, oude man. Hij zei dat vanaf je op de helft van de tegenstander bent, je niet meer mag terugkeren naar de eigen helft. Hij vindt dat het daar tijd voor is, en ik denk dat het klopt", zegt Joos bij de podcast 90 Minutes.

Stof tot nadenken

"Nu ben je gewoon de sport aan het veranderen", pikt Denis Odoi in. "Het wordt weleens tijd, want de sport is veranderd door al die pipo’s die de bal altijd heen en weer spelen", kaatst Joos terug, maar Odoi is nog niet helemaal overtuigd.

"Het voetbal is veranderd omdat Guardiola zo dominant was met dat soort voetbal. Iedereen is dat toen beginnen spelen", zegt de vleugelverdediger van NAC Breda. "Oké, maar wij mogen dat toch saai vinden? En veel ploegen kunnen zo niet spelen", antwoordt Joos.

Odoi stelt dat alles staat en valt met resultaten, maar ook daar is Joos het niet mee eens. "Nee, met het publiek dat je sport graag ziet." Odoi haalt nog aan dat grote ploegen zoals Barcelona of Manchester City wel knappe dingen kunnen realiseren op die manier.





"Ja, soms chapeau, dat bedoel ik ook niet. Ik heb meer problemen met ploegen die het proberen na te doen en het niet kunnen", besluit Joos. Is het een idee om over na te denken?