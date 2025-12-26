KV Kortrijk sloot 2025 af op een tweede plaats in de Challenger Pro League. Na een moeilijk begin van het jaar met een degradatie hebben ze op die manier toch enigszins de rug weten te rechten. En dus komt er een boodschap van hoop.

KV Kortrijk degradeerde in het voorjaar naar de Challenger Pro League, maar had meteen de intentie om opnieuw te gaan stijgen richting Jupiler Pro League. Als we de balans opmaken bij de start van 2026 maken ze daartoe een flinke kans.

In het klassement staan De Kerels voorlopig op zes punten van de leidersplaats van Beveren, maar ze hebben wel een bonus van negen eenheden op het nummer drie Beerschot en zelfs tien eenheden voorsprong op Lommel.

KV Kortrijk wil zijn supporters bedanken

Tot op heden en tenzij tegenbericht gaat de top-2 rechtstreeks promoveren naar de Jupiler Pro League, dus ziet het er goed uit voor De Kerels. En dat na een toch wel alles bij elkaar bekeken zeer vreemd en lastig jaar.

Bij KV Kortrijk willen ze dan ook graag de supporters een keertje bedanken voor hun steun het afgelopen jaar. Zij hebben een heel grote impact gehad op het feit dat Kortrijk nog steeds leeft en dat er nog steeds vurig kan gesupporterd worden.





In een emotionele boodschap gedeeld op de sociale media zoals X laat men er geen twijfel over bestaan: “Het is niet de val die ons definieert, het is de kracht om weer recht te staan. De wil om door te gaan, samen. Dank jullie wel, supporters.”