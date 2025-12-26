"Opgelegd door de bobo's bij de UEFA": Belgische bondscoach van Mali, Tom Sainftiet, haalt stevig uit

Foto: © photonews

Mali begon de Afrika Cup met een 1-1-gelijkspel tegen Zambia. Toch ging het na afloop niet alleen over voetbal. Bondscoach Tom Saintfiet uitte scherpe kritiek op een ingrijpende beslissing rond het toernooi.

Mali, waar Tom Saintfiet bondscoach is, speelde gelijk op zijn eerste wedstrijd op de Afrika Cup. Het werd 1-1 tegen Zambia. Vrijdagavond staat de clash met gastland Marokko op de planning.

Veel coaches genieten van het moment, maar Saintfiet richt zijn aandacht op iets wat hem stoort. Onlangs raakte bekend dat de Afrika Cup niet meer om de twee jaar gehouden zal worden, maar om de vier jaar. Iets waar de Belg maar weinig begrip voor kan opbrengen.

Kritiek op hervorming van de Afrika Cup

"Als het verzoek vanuit Afrika was gekomen, van spelers of zelfs vanuit de Afrikaanse bonden, dan zou ik er begrip voor hebben. Maar dit wordt zo allemaal opgelegd door de bobo's bij de UEFA en de grote clubs uit de grote Europese competities", zegt hij volgens Het Laatste Nieuws. "En dat maakt me erg triest."

Hij haalt nog aan dat de insteek eerst was om het tornooi ieder jaar te houden. Hij noemt het "de trotst van het Afrikaanse voetbal." "Afrika is het grootste voetbalcontinent ter wereld."


"De passie voor het voetbal, de kwaliteit van de spelers, de geschiedenis van het Afrikaanse voetbal... Alle grote sterren in Europa, zijn Afrikaans. De Africa Cup nog eens in de vier jaar organiseren, is een gebrek aan respect. Ik ben echt héél triest", besluit Saintfiet.

Volg Marokko - Mali live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

