Opsteker voor Standard met oog op STVV

Standard sluit het kalenderjaar af met een cruciale thuiswedstrijd tegen STVV. In een uitverkocht Sclessin staan ook bijzonder belangrijke punten op het spel.

Standard neemt het in zijn laatste wedstrijd van het kalenderjaar op tegen STVV. De Rouches zullen de Kanaries thuis ontvangen in een kolkend Sclessin.

En sfeer zal er zijn, wees gerust. Sclessin is namelijk helemaal uitverkocht voor de komst van STVV. Alle tickets vlogen de deur uit terwijl de loketten niet meer open zullen gaan op matchday. Goed nieuws voor Standard, dat voor 100% op zijn fans kan rekenen.

Uitverkocht Sclessin en goed nieuws voor Euvrard

Er is interesse genoeg in de wedstrijd en dat is logisch. Standard staat op de zesde plaats en kan gouden punten pakken in de strijd om de Champions' Play-offs.

Maar hetzelfde geld voor STVV, dat derde staat in het klassement met zes punten meer dan de Rouches. De afstand tussen beide clubs is ook niet groot, wat er een kleine derby van maakt.

Lees ook... Frank Boeckx heeft twijfels over PO1-kandidaat: "Niet altijd aangenaam om te zien"›

Op zijn wekelijkse persmoment maakte Standard-coach Vincent Euvrard al duidelijk dat er heel wat goed nieuws uit de ziekenboeg was. Casper Nielsen is volledig fit, Mohammed El Hankouri kan terugkeren en Léandre Kuavita is nog een twijfelgeval.