'Arsenal vist achter het net: toekomst van Club-middenvelder lijkt al bepaald'

Aleksandar Stankovic groeide in sneltempo uit tot een vaste waarde bij Club Brugge. Zijn sterke 2025 blijft niet onopgemerkt, ook in het buitenland.

Aleksandar Stankovic maakte afgelopen zomer de overstap naar Club Brugge. Blauw-zwart haalde hem voor zo'n 9,5 miljoen euro weg bij Inter Milan.

Ondertussen is hij niet meer weg te denken uit de ploeg. 15 keer stond de Serviër dit seizoen al in de basis terwijl hij ook drie keer mocht invallen. 2025 was duidelijk een goed jaar voor hem.

Zijn prestaties vallen ook in het buitenland op. Volgens L'Interista volgt Arsenal de situatie van de middenvelder op met grote interesse. Toch lijkt het er nu al op dat The Gunners achter het net zullen vissen.

Terugkoopclausule bepaalt het verhaal

Hetzelfde medium schrijft namelijk dat de plannen ongewijzigd blijven. Inter heeft een terugkoopoptie en zou die ook willen lichten. De bedoeling zou zijn om dit volgende zomer al te doen.



Ter herinnering: als Inter hem in 2026 opnieuw aan zijn kern wil toevoegen zal dat 23 miljoen euro kosten. Indien de club zijn optie een jaar later licht, bedraagt de vastgelegde prijs 27 miljoen euro. Nadien vervalt de terugkoopclausule.