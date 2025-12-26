STVV-speler moest groot nieuws stilhouden: "Alleen coach Wouter Vrancken wist het snel"

Robert-Jan Vanwesemael is dit seizoen niet weg te denken uit de basis bij STVV. De 23-jarige flankverdediger blinkt wekelijks uit op het veld en beleeft nu ook naast de lijnen een bijzonder mooie periode.

Robert-Jan Vanwesemael is dit seizoen een vaste waarde in het elftal van Wouter Vrancken bij STVV. De flankverdediger start iedere wedstrijd wanneer hij fit is en bewijst zijn waarde op defensief en offensief vlak week op week.

Maar ook naast het veld scoort Vanwesemael. "In mei verwelkomen we een dochtertje", zegt hij bij Het Belang van Limburg. Op Instagram maakte hij dit eerder al bekend.

De 23-jarige verdediger was er zeker van. "We wilden allebei graag kinderen. Ik heb wel wat traantjes van geluk gelaten toen Lola vertelde dat ze zwanger was. Toen hebben we het nog even moeten stilhouden omdat ze nog geen twaalf weken ver was."

In eerste instantie ging Vanwesemael er dus voorzichtig mee om. "Alleen coach Wouter Vrancken wist het snel. Als één van de eersten. Ik moest het hem wel vertellen, want Lola en ik moesten op een trainingsdag samen naar de gynaecoloog."

"Tot voor ze me kende wist Lola helemaal niets van voetbal en STVV. Nu is ze er elke match bij en is ze hevig supporter", besluit hij. Binnenkort krijgt zijn vriendin er dus nog een kleine fan bij op de tribune.