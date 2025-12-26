Nicky Hayen puzzelt richting Club Brugge: positieve signalen vanuit ziekenboeg

Nicky Hayen puzzelt richting Club Brugge: positieve signalen vanuit ziekenboeg
Foto: © photonews

Racing Genk sluit het kalenderjaar af met een thuiswedstrijd tegen Club Brugge. Terwijl blauw-zwart al duidelijkheid gaf over zijn selectie, blijft het bij de Limburgers nog even afwachten tot vlak voor de aftrap.

Racing Genk neemt het straks op tegen Club Brugge op de laatste speeldag van het kalenderjaar. Blauw-zwart maakte zijn selectie op donderdag al bekend, met heel wat afwezigen.

Maar coach Ivan Leko kon ook met goed nieuws komen. Brandon Mechele en Christos Tzolis zijn er namelijk weer bij. Over de situatie bij Racing Genk is minder geweten.

Positieve signalen op het Genkse trainingsveld

Er is echter wel goed nieuws te melden. Afgelopen weekend viel Adrian Palacios uit tegen Charleroi, maar hij stond deze week gewoon weer op het oefenveld, schrijft Het Belang van Limburg.

Het medium meldt ook dat Junya Ito en Ken Nkuba hebben getraind, maar of ze inzetbaar zijn is helemaal niet zeker. Het feit dat ze meetrainden is een opsteker, al blijft het nog even afwachten.

Lees ook... LIVE: Kan kersverse Genk-trainer Nicky Hayen meteen punten pakken tegen gehavend Club Brugge?
Adedeji-Sternberg is nog een tijdje out en verder zit Joris Kayembe op de Afrika Cup. Omstreeks 12u30 zullen we te weten komen welke elf Hayen het veld opstuurt tegen zijn ex-club.

Volg KRC Genk - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.

