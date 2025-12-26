Frank Boeckx heeft twijfels over PO1-kandidaat: "Niet altijd aangenaam om te zien"

Standard sluit het jaar af met een thuiswedstrijd tegen STVV, maar volgens Frank Boeckx zijn de Truienaars duidelijk in het voordeel. De twijfels rond de Rouches blijven groot.

Standard ontvangt STVV deze vrijdagavond. Volgens Frank Boeckx is STVV de duidelijke favoriet. De Truienaars zitten in een geweldige flow en kunnen hun positie in de top zes verstevigen voor de jaarwisseling.

De voormalige doelman is ook niet bepaald onder de indruk van Standard. "Ze scoorden na 30 seconden, maar nadien hebben we ze niet meer gezien", zegt hij bij 'Kick-Off' van DAZN over de wedstrijd tegen Dender.

Twijfels over Standard blijven

"Ze hebben moeten overleven en vechten tegen de laatste in de stand, die ook niks kon creëren tot minuut 94. Ik denk dat je tegen STVV niet zo kan spelen want het heeft wel de kwaliteiten om kansen bij elkaar te voetballen. Je gaat ook niet altijd na 30 seconden op voorsprong staan", gaat Boeckx verder.

Standard staat momenteel zesde in het klassement, maar velen hebben twijfels over de Rouches, en of ze wel klaar zouden zijn voor Champions' Play-offs. "Ik volg die twijfels absoluut", zegt Boeckx.

"Het is wel een ploeg met karakter en ze kunnen een voorsprong vasthouden. Ze slikken weinig tegendoelpunten. Dat is ook een sterkte natuurlijk, al is het niet altijd aangenaam om naar te kijken", besluit hij.