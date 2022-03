"Wij zijn de boeren, wij zakken niet": Efficiënt Zulte Waregem bibbert, maar boekt levensbelangrijke zege tegen Eupen

Zulte Waregem en KAS Eupen konden een reuzenzaak doen in de strijd tegen degradatie. En dus mochten we ons wel aan een spannend duel verwachten aan de Gaverbeek. Goed voetbal? Dat werd niet eens gevraagd.

Zulte Waregem (16e) en KAS Eupen (15e) konden met een overwinning een prima zaak doen in de strijd tegen degradatie. De thuisploeg moest dat doen zonder de geschorste Derijck, waardoor Boya centraal achterin opnieuw de honneurs moest waarnemen en Seck op het middenveld erin kwam.

Spits gemist bij Eupen

KAS Eupen van zijn kant miste zijn topschutter Prevljak, de jonge Duitser Torben Müsel kreeg zo zijn kans voorin - Ngoy werd donderdag vader en zit zelfs niet in de selectie van de Panda's. De topschutter? Die werd gemist.

© photonews

Isaac Nuhu was de gevaarlijkste Panda voor de koffie, maar tot drie keer toe kon hij niet echt afdrukken. Ook Magnée en Jeggo deden weinig met de bedrijvigheid, Peeters miste een keertje totaal zijn schot en op slag van rust werd een strafschop voor handspel van Boya door de VAR geannuleerd.

Essevee kwam dus goed weg in de eerste helft, want zelf had het op de eerste de beste kans wél gescoord. Ciranni met zijn eerste van het seizoen, met een knap hakje én ook wel de nodige meeval. De voorzet van Dompé was namelijk afgeweken.

Afgeweken ballen Dompé beslissend

Na de pauze was het opnieuw bij de eerste de beste kans raak en opnieuw met wat meeval voor de thuisploeg. Een scherpe counter werd opgezet, Dompé trapte uiteindelijk via het been van Agbadou de 2-0 tegen de touwen.

© photonews

© photonews

Ciranni kon daarna nog eens redden op de lijn na een kans van Deom, Bossut redde miraculeus op een poging van Nuhu. Na een drieste strafschopfout van Nurudeen maakte Vossen vanop de stip zelfs de 3-0. Het was zo'n match waarbij het aan de kant van Zulte Waregem helemaal meezat en bij Eupen helemaal tegenzat.

Geen supporter of speler van Essevee die erom zal malen overigens. "Wij zijn de boeren, wij zakken niet", het lijkt stilaan dan toch een waarheid te gaan worden. De kloof met Seraing is (voorlopig) negen punten met nog vier matchen voor de Luikenaars.