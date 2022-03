🎥 Vossen vervloekt Nurudeen: bijna een wereldgoal vanop eigen helft

Jelle Vossen scoorde zijn 150ste goal in eerste klasse vanop de penaltystip. Maar die had tegen Eupen al een tijdje eerder op het bord kunnen staan, maar doelman Nurudeen hield hem van een absolute wereldgoal.

Vossen probeerde het vanop zijn eigen helft en de bal leek binnen te gaan, maar in extremis kon Nurudeen de bal toch nog tegen zijn eigen lat tikken.

"Ik zag hem ver uit zijn goal staan en wilde het daarom proberen", aldus Jelle Vossen in een reactie. "Het is jammer dat hij hem nog miraculeus uit zijn doel weet te redden."

Temeer het de 150e van Vossen in de Jupiler Pro League had kunnen zijn. "Op zo'n manier die mijlpaal bereiken had heel mooi geweest. Maar de strafschop was mooi omgezet, en achteraf kijkt er niemand meer naar de manier waarop de 150e is gemaakt."