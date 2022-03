"VAR moet consistenter zijn" en "We hadden nog uren kunnen spelen zonder scoren, misten onze spits"

KAS Eupen had zeker een of meerdere doelpunten verdiend op bezoek bij Zulte Waregem, maar het liet alle kansen liggen en werd meermaals koud gepakt aan de overkant. "We misten onze spitsen", was de coach duidelijk.

Michael Valkanis is de nieuwe coach van KAS Eupen en hij zag zijn team met 3-0 onderuit gaan bij Zulte Waregem. “Het resultaat vertelt niet het verhaal van de wedstrijd”, vond de T1 van de Oostkantonners. Spitsen gemist “Het was zo’n avond waarop we nog uren hadden kunnen verder spelen en vermoedelijk nog geen doelpunt hadden gemaakt, ook al begonnen we dominant en hadden we zeker de kansen om er meer mee te doen.” “We misten alle drie onze spitsen. Met een Prevljak hadden we hier mogelijk meer kunnen doen. Maar ik wil geen excuus daarin zoeken”, aldus nog de T1. “Ook niet in de VAR, al mag die wat consistenter zijn: soms wordt er meteen gefloten, soms niet. Ik zou de fase met onze strafschop aan het eind van de eerste helft nog eens willen zien.” © photonews