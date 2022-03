KVM en Charleroi blijven zij aan zij: opnieuw dubbele Mechelse voorsprong weggeven, ook VAR speelt zijn rol

KV Mechelen en Charleroi komen mekaar straks wellicht tegen in de Europe play-off. Zij aan zij blijven beide teams voorlopig in de stand: ze begonnen aan hun rechtstreeks duel met evenveel punten en hielden het op een 2-2-gelijkspel. Mechelen zat na het openingskwartier nochtans op rozen.

Het begrip 'droomstart' mocht absoluut langs Mechelse zijde bovengehaald worden. Twee prima aanvallen in het openingskwartier, evenveel keer efficiënt mee omgegaan, en het stond 2-0. De afgeweken voorzet van Storm belandde in de voeten van Hairemans. Diens afwerking was niet top, het keeperswerk van Koffi ook niet. De schuiver van Hairemans volstond dus toch voor het openingsdoelpunt.

© photonews

Ook de tweede Mechelse treffer kwam langs de linkerkant tot stand. Deze keer was het linksachter Bijker die de assist leverde. Cuypers had zich slim vrijgelopen en pikte ook weer zijn doelpuntje mee. Ondanks de dubbele achterstand voetbalde Charleroi bij momenten aardig mee. Het dreigde wel pas in het slot van de eerste helft: Coucke had een prima redding in huis op de kopbal van Heymans.

© photonews

Het was wel een signaal dat de bezoekers het nog niet opgaven. Verdedigen op voorzetten is één van de pijnpunten bij Mechelen en dat bleek ook in deze wedstrijd. Zorgane leverde kort na de pauze de voorzet waar de 2-1 uit voortkwam, Andreou kopte raak.

Commotie rond 2-2

KV Mechelen speelde hierna met vuur, al leverde een doorsteekpassje van Schoofs nog wel een kans op. Cuypers stuitte op Koffi. Het volgende doelpunt viel dan toch aan de overkant en daar ging wel wat commotie mee gepaard. De VAR had handspel van Swers gezien. Coucke ranselde de elfmeter van Bayo knap uit zijn doel, maar was volgens de lijnrechter te snel vertrokken. Hernemen dus en deze keer scoorde Bayo wel (2-2).

© photonews

Een derde keer scoren zat er voor geen van beide teams niet in. KV Mechelen gaf twee weken geleden al eens een dubbele voorsprong uit handen en trapte opnieuw in dezelfde val. Met 48 punten blijven Malinwa en Charleroi de zesde en zevende plek in het klassement bekleden. Waarschijnlijk treffen ze mekaar binnen enkele weken in de Europe play-off opnieuw.