Charleroi keert met punt terug uit Mechelen na comeback: "Onherkenbaar in eerste helft, goed gereageerd in tweede"

Charleroi pakte in Mechelen net als tegen Standard een punt. Na een comeback. Onherkenbaar, vond Edward Still zijn spelers voor de pauze. Na de hervatting liet Charleroi een heel ander gelaat zien en scoorde het nog twee keer.

Hervé Koffi ging niet vrijuit bij de 1-0. "Dat was na enkele minuten. Het ging snel, het komt soms aan op details. Ik vind dit gelijkspel wel een goed resultaat", bekeek de doelman het positief. Edward Still stond iets meer stil bij die moeizame aanvangsfase. "In de eerste helft waren we onherkenbaar", aldus de Charleroi-coach. Tchatchoua ging akkoord: "Je moet professioneel zijn, je mag niet zo snel op achterstand komen."

Vooral de 2-0 stoorde Still. "Dat was het perfecte beeld van ons wedstrijdbegin. We verloren daar vijf duels na mekaar. Aan de cijfers zie je dat we in die periode geen druk gezet hebben. Ik moet wel mijn spelers feliciteren voor hun reactie. In de tweede helft was die intensiteit er wel."

Dat vond ook Jackson Tchatchoua. "We kwamen meer met de bal in de box. We zijn offensiever gaan spelen en dat heeft ons geholpen. We hebben goed gereageerd in de tweede helft. We hebben alle kwaliteiten om hier een resultaat te halen."