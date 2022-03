Schoofs heeft iets om zich druk in te maken: "Ze moeten misschien de handen van de keeper ook nog vastbinden"

Rob Schoofs maakt zich druk in het feit dat er bij strafschoppen zo wordt op toegezien of de keeper niet te vroeg van zijn lijn is. Het is haast millimeterwerk geworden. Terwijl andere zaken wel toegestaan worden. Zo gebeurde het ook in KV Mechelen - Charleroi.

Gaëtan Coucke wist een strafschop van Vakoun Bayo knap te stoppen. Het gejuich bij de Mechelse aanhang zou echter snel weer gaan liggen. "Bij die eerste strafschop was Coucke blijkbaar heel nipt te vroeg van zijn lijn gekomen. Daarom komt er een tweede strafschop, waarbij dan wel spelers van Charleroi te vroeg in de rechthoek lopen", schetst Rob Schoofs de situatie. Net als in OHL - Union Het stuit de centrale middenvelder tegen de borst. "Als je alles correct wil fluiten, moet je die strafschop ook opnieuw laten nemen. In OHL - Union was het ook het geval dat ze na een redding van de doelman laten hernemen. Het is tegenwoordig een spel geworden: een keeper mag bij een penalty haast geen bal meer pakken. Ze moeten misschien de handen van de keeper ook nog vastbinden." Schoofs vindt het dus overdreven en was uiteraard ook teleurgesteld door het puntenverlies van zijn ploeg. "De scheidsrechters zijn de laatste weken niet in ons voordeel geweest." Nadat Bayo op strafschop 2-2 maakte, kreeg Schoofs geel voor protest. Daar had de aanvoerder van KV Mechelen minder problemen mee. "Dat was ook uit frustratie, omdat we onze voorsprong hadden weggegeven."