STVV blaast strijd voor top 8 weer leven in na derbywinst op veld van RC Genk

STVV heeft op het veld van Racing Genk de Limburgse derby gewonnen. De bezoekers kwamen in de eerste helft op voorsprong, Racing Genk was te onmondig om iets terug te doen. De strijd voor de top 8 ligt hierdoor weer helemaal open.

Racing Genk-trainer Bernd Storck pleitte in de week voor de derby met STVV voor meer passie en grinta bij zijn ploeg. Bijter Thorstvedt startte echter op de bank, Trésor mocht nog eens minuten maken. Vooraan koos Storck voor Ito en Bongonda in steun van Onuachu.

De passie en vechlust kwamen in het begin van de partij toch meer van STVV en het publiek, al waren er in het eerste kwartier geen grote doelkansen te melden. Daarna kwam de thuisploeg wat beter in de match maar zowel Onuachu als Trésor konden niet op doel besluiten.

© photonews

Net wanneer Genk de betere ploeg was, wist STVV tegen te scoren op de couner. Hashioka zette de bal laag voor, Lavalee zag zijn schot afgeweerd worden maar die viel dan pardoes voor de voeten van Hayashi die van dichtbij Vandevoordt vloerde.

Even later leek het van kwaad naar erger te gaan voor Racing Genk toen Dierick een strafschop floot voor STVV na een vermeende fout van Munoz op Janssens. De VAR riep Dierick echter naar het scherm en oordeelde dat het toch geen strafschop was.

© photonews

Het moest veel beter bij RC Genk in de tweede helft en Storck greep (net zoals zo vaak) bij de rust in. Trésor en Lucumi bleven in de kleedkamer terwijl Thorstvedt en Sadick speelminuten mochten maken.

Storck leek zijn troepen in de rust goed aangevuurd te hebben maar na enkele minuten herstelde STVV opnieuw het evenwicht. Hollerbach besloot om met Klauss bovendien om nog wat extra duelkracht in de strijd te werpen.

Al lukte het RC Genk maar matig om echt gevaar te creëren. Vooral de veelvuldige stilstaande fases moesten voor gevaar zorgen. Schmidt was echter het merendeel van de fases attent.

© photonews

Op naar een slotoffensief? Genk was in het laatste kwartier alleszins baas onder aanvoering van invaller Luca Oyen. De youngster bereikte tweemaal de achterlijn maar zowel Heynen als Onuachu konden niet afwerken. Aan de overkant kwam Genk dan weer goed weg wanneer Klauss tot tweemaal toe net niet aan een voorzet kon.

Door de derby-overwinning van STVV ligt de strijd voor de Europe Play Offs weer helemaal open. Genk blijft achtste maar ziet Cercle (2 punten) en STVV (3 punten) heel dicht komen. Met een verplaatsing naar Club Brugge in het verschiet volgende week, kan het wel eens een heel zwarte maart worden voor RC Genk.