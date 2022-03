Onuachu gefrustreerd na slechte partij: "Er valt veel over deze wedstrijd te zeggen..."

Het was niet de wedstrijd van Paul Onuachu. De gouden schoen zat de hele wedstrijd in de tang van de STVV-defensie en kwam niet tot doelgevaar.

Achteraf was de boomlange Nigeriaan zichtbaar teleurgesteld na het verlies tegen STVV. "Het was een heel teleurstellende en slechte partij van mij en het team", steekt hij de hand in eigen boezem voor de camera van Eleven Sports.

"We hebben ons op training gisteren nog klaargestoomd op dit due. Tactisch lag het plan klaar maar er kwam niets van... We speelden ons spel niet, wonnen de tweede bal niet en gingen niet vol in de duels", klinkt het.

STVV kwam dan weer wel duidelijk met een plan naar de Cegeka Arena: "Zij speelden wel op hun sterkstes met de lange bal terwijl wij niet genoeg konden creëren. Er valt veel te zeggen over deze wedstrijd, maar nu kom ik er zelf niet genoeg toe...", besluit hij zichtbaar gefrustreerd.