Analist zag 'onherkenbaar slecht' Racing Genk: "Dreigt tragisch slecht seizoen te worden"

Racing Genk leed zondag een pijnlijke thuisnederlaag in de derby tegen STVV. De bekerwinnaar moet zowaar nog opletten om niet uit de top acht te tuimelen. En dat terwijl Racing Genk voor aanvang van het seizoen zichzelf uitriep als uitdager van Club Brugge.

Peter Vandenbempt was op Radio 1 ongemeen hard voor Racing Genk. "Dit is een nieuw dieptepunt in wat een tragisch slecht seizoen dreigt te worden. Genk speelde onherkenbaar slecht, met langehalenvoetbal op een slecht veld. Met 67 procent balbezit schiet je weinig op als je niet weet wat ermee gedaan."

"Aan het einde van het seizoen zal de conclusie zijn dat er toch een flink doorgeselecteerd moet worden. Er moet gezocht worden naar echte leidersfiguren en een coach die de groep in moeilijke matchen alternatieven en oplossingen kan bieden en kwaliteit aan mentaliteit kan koppelen."

"Luca Oyen was zondag een lichtpunt in de duisternis. Hij deed in zijn eentje terugdenken aan een jaar geleden, toen hetzelfde Genk Club Brugge de daver op het lijf joeg tijdens de play-offs. Nu moesten ze zich op het veld laten uitjouwen door de fans, want zo hoort dat blijkbaar in het voetbal."