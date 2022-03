Mathijssen breekt lans voor invaller Genk: "Hij moet in de basis staan"

Genk bakte er weinig van tegen STVV. Bernd Storck had na een uur ook al zijn vijf wissels opgebruikt. En één speler was daarbij toch een lichtpunt.

“Dat is toch opmerkelijk, het beste bewijs dat hij niet tevreden is over wat hij ziet. Luca Oyen valt uitstekend in. Hij vindt hoeken en plaatsen waar hij echt voor gevaar zorgt, iets wat andere Genk-spelers op dit moment niet kunnen. Oyen deed dat eerder ook al, daarom vind ik persoonlijk dat hij aan de wedstrijd moet starten. Wie er dan uit moet bij Genk, interesseert me niet. Luca heeft impact en toont lef. Dus hoort hij op dit moment in de basis", aldus Mathijssen in HBvL.

Ook voor een speler aan de overkant had hij lof. "Bij STVV viel Al-Dakhil me op. Ik denk dat ik die jongen toch eens moet belonen met een selectie voor de nationale U21.”