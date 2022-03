Storck baalt en ziet dat Genk zich nog moet reppen voor top 8: "We wisten op voorhand hoe belangrijk deze wedstrijd was"

Onder John Van Den Brom lukte het RC Genk niet om stabiele resultaten neer te zetten. Ondertussen lukt het met Bernd Storck na 15 wedstrijden ook niet.

Het was niet de eerste keer dat Genk-trainer Bernd Storck twee of drie positiewissels doorvoerde in zijn basiselftal in vergelijking met de vorige partij; Het was tevens ook niet de eerste keer dat de Duitse trainer bij de rust opnieuw moest bijsturen met twee wissels.

"STVV verdiende de overwinning"

Op het veld van Cercle Brugge pakte dat nog goed uit maar nu bracht het geen soelaas voor RC Genk dat een 0-1 achterstand niet kon ombuigen in de tweede helft. "Met hoe ze speelden, verdient STVV de overwinning", geeft Storck grif toe op de persconferentie na het duel.

"De spelers wisten hoe belangrijk deze wedstrijd was maar toch was het niet goed genoeg. In de eerste helft speelden we te traag, we hadden te veel tijd nodig om de bal van onze defensie naar de voorhoede te krijgen. Paul (Onuachu) had een enorm frustrerende wedstrijd. Het was lastig voor hem tegen veel verdedigers, dan is het zaak om voor de tweede bal te gaan maar dat deden we ook niet", zucht Storck.

"Wou bij rust nieuwe impuls geven maar vonden sleutel op het slot niet"

Een mak RC Genk, maar bij STVV stond het achterin prima. Dat had Storck vooraf wel verwacht. "We weten dat STVV enorm sterk kan verdedigen. Bij de rust heb ik gewisseld om het team een nieuwe impuls te geven maar STVV stond goed én was gevaarlijk op de counter. We vonden vandaag de sleutel op het slot niet", besluit Storck.

"Volgende week staat er een belangrijke verplaatsing naar Club Brugge op het menu. We moeten daar punten pakken om nog in de top 8 te blijven", weet Storck alvast wat zijn team te doen staat.