Wolke Janssens bedankt coach voor basisplaats met uitstekende wedstrijd tegen RC Genk: "Dan weet je dat ze het moeilijk zullen hebben"

Wolke Janssens kreeg van coach Bernd Hollerbach nog eens een basisplaats. En de 27-jarige Belg deed het meer dan behoorlijk.

"We begonnen de eerste minuten heel scherp aan de wedstrijd. Als je er kort op zit tegen Racing Genk, een ploeg die graag voetbalt, hebben ze het moeilijk en dat hebben we vandaag opnieuw bewezen. We speelden in blok en agressief, dat heeft geenenkele tegenstander graag", vertelt Janssens na afloop voor de camera van Eleven Sports.

Op de linkerflank kreeg Janssens Ito tegenover zich .De vinnige Japanner had het niet onder de markt tegen Janssens die na 83 minuten moegestreden naar de kant werd gehaald. "Het was voor mij even geleden dat ik mocht starten maar het ging goed. De coach zei me tijdens de rust dat er verse krachten klaar stonden om in te vallen wanneer nodig."

Door de zege in de Cegeke Arena doet STVV weer helemaal mee voor de top 8 en een bijhorend play off-ticket. De kloof met die nummer 8 Racing Genk bedraagt nu nog slechts 3 punten. "Er resten ons nog drie wedstrijden en we zullen die alle drie proberen winnen, waar we uiteindelijk uitkomen zullen we dan wel zien", besluit Janssens.