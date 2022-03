Club Brugge straft een blunderend Kv Oostende genadeloos af en pakt voor het eerst dit seizoen 15/15

Club Brugge heeft voor het eerst dit seizoen 15/15 behaald. Het kreeg daarvoor de hulp van een defensief blunderend Kv Oostende. Club komt zo opnieuw tot op zeven punten van leider Union.

De Diaz Arena in Oostende was volledig uitverkocht voor de derby tegen de landskampioen. De achtduizend toeschouwers zagen hoe Vanaken in de openingsminuten dom balverlies leed aan McGeehan. Die laatste speelde de bal in op Gueye die snoeihard uithaalde, maar de buitenkant van de paal raakte. Ei zo na de 0-1 voor een goed combinerend Oostende. In tegenstelling tot het middenveld van Club Brugge dat allesbehalve zoals ouds voetbalde.

Club kwam op het kwartier dan toch op voorsprong. Een lange bal werd door McGeehan fout ingeschat waardoor Adamyan alleen voor doelman Scherpen kwam te staan. De Armeniër verslikte zich in de bal, maar trapte alsnog met het nodige geluk de 0-1 in doel. Lang duurde de euforie van de meegereisde Brugse supporters niet. Odoi kopte vijf minuten later een voorzet in de voeten van Jakel die tot twee maal toe op doel mocht besluiten. Mignolet was kansloos op het tweede schot. Een verdiende gelijkmaker voor Oostende.

Na een halfuur voetballen was het tijd voor een tweede cadeau van KVO. Scherpen probeerde snel en kort uit te voetballen via een doeltrap, maar gaf de bal pardoes aan Olsen. De Deen miste zelf nog maar in de rebound was daaar opnieuw Adamyan met zijn tweede van de avond. Kansen creëren lukte voorlopig niet voor Blauw-Zwart, maar blunders afstraffen deden ze probleemloos. Rusten geblazen met een Brugse voorsprong.

Helaas hetzelfde verhaal voor Oostende in de tweede helft. Scherpen blunderde opnieuw, maar zette zijn foutje wel recht. Op de daaruitvolgende hoekschop was het wel prijs. De Ketelaere gaf een kortgenomen hoekschop opnieuw aan Olsen die met een laag schot vanuit een scherpe hoek de bal door de benen van Scherpen knalde. 1-3

Tien minuten voor tijd mocht Noa Lang invallen. Zijn invalbeurt zorgde voor extra dreiging in de slotminuten. Met een schitterende steekpas lanceerde hij de opgerukte Rits die in twee tijden niet kon scoren. Het doelhout en de bal die van de lijn werd geveegd redde de meubelen. De Nederlander miste wel oog in oog met Scherpen een reuzekans op 1-4.

Club wint in Oostende dankzij hun defensiefe blunders en blijft zo in het spoor van leider Union.