Schreuder zette Noa Lang op het strafbankje: "Daar ga ik niet om liegen"

Geen Noa Lang in de basis bij Club Brugge zaterdagavond in Oostende. De aanvaller was nochtans fit, maar had vorige week veel misbaar gemaakt bij zijn wissel in Seraing. En daar kon zijn coach niet om lachen.

Schreuder gaf dan ook aan dat hij hem even op zijn plaats wou zetten. "Ik heb voor het duel met Oostende met hem gesproken en hij ging er goed mee om", aldus de Nederlander. "Maar ja, het verhaal van vorige week heeft er inderdaad mee te maken. Daar ga ik niet om liegen. Hij heeft wel de juiste conclusies getrokken." De wedstrijd in Seraing was allang gespeeld toen Schreuder zijn winger naar de kant haalde, maar die was het daar niet mee eens. In Oostende kreeg hij tien minuten. "Hij viel goed in en je ziet dat hij meteen beslissend kan zijn. We hebben iedereen nodig, maar hebben wel de luxe om keuzes te maken. Niemand is groter dan het team. Als coach moet je dan soms iets rechtzetten. Ik ben heel rechtlijnig en wijk niet af van mijn visie. Daar horen dingen bij die ik belangrijk vind."