Franky Van Der Elst laat zich uit over Yves Vanderhaeghe: "Vond het al bijzonder dat hij dit wou doen"

Yves Vanderhaeghe doet het seizoen uit als trainer bij KV Oostende. Franky Van Der Elst hoopt dat hij ook daarna mag aanblijven.

Yves Vanderhaeghe kreeg bij KV Oostende een voorlopige opdracht tot het einde van het lopende seizoen om de vertrokken Alexander Blessin te vervangen.

“Ik vond het al bijzonder dat Yves deze kortstondige opdracht wou doen. Maar ik hoop oprecht dat hij mag aanblijven en dat de KVO-directie hem niet gebruikt terwijl ze al iemand anders hebben voor het nieuwe seizoen”, zegt Van Der Elst aan KW.

Want als trainer hoort Vanderhaeghe volgens Van Der Elst zeker thuis in 1A. “Vanderhaeghe laat zien dat hij een goeie coach is in eerste klasse en geeft KVO identiteit. Hij laat de spelers snel diep gaan, maar ook niet altijd en continu.”

Een groot contrast met wat er al te zien was bij de kustploeg. “Eerder dit seizoen hebben we al matchen gezien waarin de bal snel werd veroverd, maar al even snel werd kwijtgespeeld. Ik herinner me nog KV Oostende tegen Cercle Brugge. Wat een hutsekluts was me dat?! Ik kreeg er bijna nekpijn van. Yves predikt ook rust en dat vind ik wel goed.”