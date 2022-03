Charles De Ketelaere: "Union geeft ons geen extra druk"

Club won vanavond met 1-3 op het veld van Kv Oostende dankzij enkele defensieve blunders. Charles De Ketelaere lijkt volledig hersteld van zijn blessure en blikt tevreden terug op de avond.

"In de eerste helft hadden we moeite om kansen te creëren. We hebben dan onze druk verhoogd waardoor we Oostende tot op de eigen helft duwden. De manier waarop we drukken is getraind en dat zie je aan de foutjes die we dan afdwingen. Er kwam wel wat geluk kijken bij sommige doelpunten."

De Ketelaere is tevreden, maar blijft nuchter. "Het is goed dat we eindelijk eens 15 op 15 pakken. Union geeft ons geen extra druk als het de dag voor ons speelt. We moeten vooral naar onszelf blijven kijken en punten pakken."