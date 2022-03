Alfred Schreuder na overwinning in Oostende: "We hebben doelpunten cadeau gekregen"

De coach van Club Brugge Alfred Schreuder windt er geen doekjes om: Kv Oostende gaf cadeau's weg vandaag wat zorgde voor een 1-3 overwinning voor Blauw-Zwart.

"We waren vandaag niet goed genoeg aan de bal, vooral in bepaalde fases. De ruimtes werden moeilijk gevonden. We kregen twee cadeautjes in de eerste helft. Kansen dwing je af door goed te drukken, maar deze goals hebben we gekregen."

"In de tweede helft hebben we enkele goede kansen gemist. We maakten die niet af dus kon het nog spannend worden. Als zij de 2-3 maken, die ze zeker konden maken, krijg je opnieuw een wedstrijd. Ook al was ons spel vandaag niet denderend zijn we wel tevreden met het resultaat en de drie punten." Aldus Schreuder.