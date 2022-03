Scherpen is met zijn horrormatch de opvolger van... Rafael Romo

Scherpen liet zich de bal afsnoepen door Skov Olsen en Ademyan scoorde makkelijk. In de tweede helft liet hij bij een hoekschop de bal door zijn handen glippen en tikte hem dan ook nog eens binnen. Volgens de statistiekensite Opta is hij de eerste die dat doet sinds Beerschot-doelman Rafael Romo in 2018.

1+1 - @kvoostende's Kjell Scherpen is the first goalkeeper to both commit an error leading to a goal as well as score an own goal in a single Jupiler Pro League match since Rafael Romo for Beerschot in May 2018. Blooper. pic.twitter.com/EDkHUCYpxZ