Sargis Adamyan: "Hiervoor hebben ze mij gehaald"

Sargis Adamyan was in Oostende goed voor twee doelpunten. De Armeniër lijkt stilaan zijn draai te vinden en kan rekenen op het vertrouwen van coach Alfred Schreuder.

"Het was vandaag zeker niet onze beste wedstrijd, het is niet eenvoudig om hier te komen spelen. In de tweede helft hadden we het sneller moeten afmaken en vroeger het vierde en misschien vijfde doelpunt proberen te maken. Het belangrijkste zijn de drie punten, maar ja ik ben ook erg blij met mijn twee doelpunten. De keeper leek niet zijn beste dag te hebben, dan is het als spits ook je taak om daarvan te profiteren. Het waren zeker niet mijn twee mooiste doelpunten, maar ze tellen wel (lacht)."

Adamyan speelt de laatste weken met vertrouwen en dat laat hij op het veld zien. "Ik ben blij dat ik weer mag spelen en de ploeg help met mijn doelpunten. Dat is ook de reden dat ze mij hebben gehaald. Ik doe wat ik kan doen voor de ploeg."