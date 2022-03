Frederik Jäkel: "Onze cadeaus lagen onder een Brugse kerstboom"

Frederik Jäkel kende gisteren geen gemakkelijke avond tegen Club Brugge, mede door het geblunder in de Oostendse verdediging kon Club drie keer scoren. Jäkel zorgde zelf wel voor het enige tegendoelpunt.

"We begonnen goed aan de wedstrijd en moesten zeker niet onderdoen voor Club Brugge. Dan krijgen we een veel te gemakkelijk doelpunt tegen waar er duidelijk sprake was van miscommunicatie tussen Kjell (Scherpen) en Steven (Fortes). Het is zonde dat we zo'n doelpunten slikken. Club Brugge is ook een ploeg die zo'n foutjes niet onbestraft laat."

"Na het doelpunt stonden we beter georganiseerd en maakten we verdiend de gelijkmaker. Dan kom je met een gelijke stand gemotiveerd uit de kleedkamer en geven we hen weer een cadeau. Met wat geluk konden we een punt thuis houden tegen dit Club Brugge, maar we leggen cadeaus onder een Brugse kerstboom."

Jäkel's enig lichtpuntje is zijn derde doelpunt van het seizoen. "De bal kwam perfect voor mijn voeten te liggen. Het eerste schot werd nog geblokt, maar de bal kwam opnieuw in mijn voeten terecht. Op zo'n momenten moet je niet twijfelen en gewoon knallen."