KVO-doelman Scherpen zag er niet te best uit: "Ik had een baaldag"

Doelman Kjell Scherpen van Kv Oostende beleefde niet zijn allerbeste avond tegen Club Brugge. Hij lag aan de basis van de drie doelpunten die Club maakte. "Een echte baaldag"

"De jongens hebben hard gewerkt en ik heb ze in de steek gelaten. De verantwoordelijjkheid ligt volledig bij mezelf. We verdienden meer vandaag, onze organisatie stond nochtans erg goed. Ik probeerde mezelf op een goede manier te laten zien, maar dat was niet het geval. We weten wat er is gebeurd en dat is enorm balen. Achteraf is het makkelijk om te zeggen dat ik die bal bij het tweede doelpunt gewoon weg moet trappen achja, kop omhoog en doorgaan."

"Het gebeurt te vaak dat we na een tegendoelpunt wat in elkaar zakken, daar moeten we echt aan werken. Vrijdag staat al een nieuwe opdracht voor de deur", aldus Kjell Scherpen.