Bernd Hollerbach glundert na derbyzege: "Mentaliteit kan kwaliteit verslaan"

Het plannetje van Bernd Hollerbach heeft duidelijk gewerkt in de Limburgse derby. Een stug en agressief spelend STVV won van een mak Racing Genk.

Met agressief bedoelen we niet dat de spelers van STVV kaarten pakten bij de vleet, wel dat de grinta en mentaliteit beter zat bij de bezoekers dan bij de thuisploeg. Iets waar Genk-trainer Storck al weken op hamert, maar ook zijn collega Bernd Hollerbach vertrekt vaak vanuit dat principe.

"Ik zeg tegen de jongens vaak dat mentaliteit kwaliteit kan verslaan en dat hebben we vandaag opnieuw gezien", vertelt Bernd Hollerbach op de persconferentie na afloop van de Limburgse derby.

"Er was een heerlijke sfeer in het stadion en we begonnen goed aan de partij. We waren agressief, aanwezig en scoorden een mooi doelpunt. In de tweede helft stond het blok goed achterin. Stiekem hoopte ik nog op een tweede doelpunt maar al bij al hebben we niet onverdiend gewonnen vandaag", analyseert Hollerbach.

Nog ambitie?

Enkele weken geleden zei Hollerbach dat STVV geen ambitie meer heeft dit seizoen en blij is dat ze een relatief stabiel seizoen hebben kunnen draaien. "Misschien was dat achteraf gezien wat te voorbarig", beseft hij nu.

"We zitten nu in een goede flow waarin we de afgelopen 6 wedstrijden 4 keer konden winnen en 2 keer gelijkspeelden. De volgende drie wedstrijden gaan we proberen te winnen en dan zullen we wel zien wat het wordt", besluit de Duitse coach van STVV.