Het doek valt voor Beerschot! Seraing pakt de volle buit in derby tegen zwak Standard, Beerschot zeker van degradatie

In een povere derby heeft Seraing aan het langste eind getrokken op het veld van Standard. De Rouches waren nergens, terwijl Les Métallos speculeerden op de tegenaanval. Het was Bernier die vroeg in de tweede helft voor het enige doelpunt van de avond zorgde. Beerschot is zeker van degradatie.

Vier op zes uit de laatste twee wedstrijden, de overname die eindelijk rond is en de tegenstander die met de fiets naar Sclessin kon komen... Ingrediënten genoeg om een vurig Standard aan de aftrap te zien, zou je denken. Niets van, de Rouches bakten er in de eerste helft niets van tegen een Seraing dat vlijtig op de tegenaanval speculeerde. Na vijf minuten verslikte Bokadi zich in Maziz. De aanvaller van Seraing mocht alleen op Henkinet af, die zijn ploeg behoedde voor een vroege achterstand. Diezelfde Maziz besloot niet veel later net voorbij de tweede paal. Het is niet voor niets dat Seraing al zes wedstrijden op rij niet kon scoren. En Standard? Verder dan een flauw schotje van Cafaro kwamen de Rouches voor de koffie niet. Een striemend fluitconcert galmde door Sclessin. Luka Elsner kon het niet meer aanzien en bracht na de pauze Amallah en Bastien tussen de lijnen. Veel beterschap bracht het evenwel niet. Na tien minuten zonderde Maziz Bernier met een schitterende lange bal alleen voor doel af, de pocketaanvaller werkte ijskoud af: 0-1, Standard in de problemen én Beerschot virtueel gedegradeerd. Mikautadze stak het mes bijna nog dieper in de wonde, maar zijn schuiver verdween naast. De Rouches probeerden de druk wat op te voeren, maar het ontbrak Standard aan ideeën, creativiteit en lef. Tot overmaat van ramp verloor Standard Raskin, een van de weinigen die leek door te hebben dat het een derby betrof, met een blessure. Zelfs een slotoffensief kreeg het vurige thuispubliek niet te zien. Het grootste applaus van de avond kwam er nog bij de wissel van ex-Rouche Daniel Opare, die door het Standard-publiek bedankt werd voor bewezen diensten in het verleden. Seraing won al bij al verdiend bij Standard, dat helemaal nergens was. Dankzij de driepunter vergroot Seraing de kloof op Beerschot tot tien punten. Met nog drie wedstrijden voor de boeg valt het doek voor Beerschot, dat nu zeker is van degradatie naar 1B.