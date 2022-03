Mehdi Carcela ziet dat Standard bodem heeft bereikt, maar wil zinkend schip niet verlaten: "Dit is mijn thuis"

Net niet met het schaamrood op de wangen. Maar het moet gezegd: Mehdi Carcela (32) nam zijn verantwoordelijkheid door na het debacle tegen Seraing toch de pers te woord te staan.

Standard ging met 0-1 onderuit tegen Seraing na een dramatische prestatie. Standard kon geen doelgevaar creëren, ook niet na de komst van Mehdi Carcela. "We hadden het ontzettend moeilijk om voor gevaar te zorgen en ook de intensiteit zat niet goed vandaag", zuchtte Carcela na afloop voor de micro van Eleven Sports. "Ik denk dat iedereen beseft dat het veel beter moet. Het dieptepunt? Dat denk ik wel, nooit eerder hebben we dieper gezeten."

De overname door 777 Partners veroorzaakte dus geen schokeffect tussen de lijnen. "Misschien hadden we verwacht dat sommige jongens zich extra zouden willen tonen aan de nieuwe eigenaars, met het oog op volgend seizoen. Maar dat was niet het geval. Of ik zal blijven? Dit is mijn thuis, dus ik sta daar zeker voor open. Het zou zonde zijn om de deur hier dicht te trekken na zo'n dramatisch seizoen."