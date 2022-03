Furieus starten, domineren en dan controleren. Zo greep Cercle Brugge de overwinning tegen KV Kortrijk

Een furieus Cercle Brugge greep KV Kortrijk direct bij de keel en liet nier meer los. De thuisploeg controleerde, domineerde en hield uiteindelijk de drie punten thuis. Zo is Cercle Brugge nog niet uitgeteld voor de Europe Play-Offs.

De heenwedstrijd werd gewonnen door Cercle Brugge dankzij twee doelpunten van Matondo. Deze zou in deze partij terug een hoofdrol opeisen.

Eerste helft

Cercle Brugge begon furieus aan de partij. Na amper 8 minuten spelen konden ze al vier kansen op hun conto schrijven. Een doelpunt zat er voorlopig niet in. De thuisploeg ging op hetzelfde elan verder en bleef druk zetten op KV Kortrijk dat geen voet aan de grond kreeg.

De beste kans van de eerste helft was dan ook voor Cercle Brugge. Matondo met het schot, maar de pal belande op de paal.

Tweede helft

Cercle Brugge speelde met dezelfde versnelling als in de eerste 45 minuten. Vandendriessche ging wel heel nadrukkelijk aan het truitje van Daland hangen bij een hoekschop. Zo ging de bal op de stip. Hotic zette zich achter de bal en jaagde deze in het hoekje. Zo kwam de thuisploeg op voorsprong.

Na het openingsdoelpunt bleef Cercle Brugge de wedstrijd controleren en domineren. Dit resulteerde dat ze in de 71ste minuut op een dubbele voorsprong kwamen. Kevin Denkey zette de aanval zelf op, via Deman kwam de bal terug bij Denkey en deze schoot onhoudbaar tussen verschillende Kortrijkse benen in doel.

De beste kans om een derde doelpunt van de vooravond was nog voor Cercle Brugge. Na een snelle uitbraak komt de bal bijna bij Hotic, maar Ilic was sneller op de bal.

Dankzij deze overwinning blijft Cercle Brugge in de running voor de Europe Play-Offs. Racing Genk weet dus wat te doen morgen in de Limburgse derby tegen STVV.